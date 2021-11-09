Россиянам объяснили, почему опасно пить воду из кулера

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В питьевой воде в кулерах образуются опасные для здоровья вещества, поскольку не все поставщики тщательно моют и дезинфицируют пластиковую тару перед повторным использованием, рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Кулешова отметила, что нарушения касаются превышения норм по содержанию в воде микроорганизмов.

Вместо кулера можно использовать пурифайер, посоветовала эксперт. Она отметила, что его можно подключить к водопроводу. При этом устройство способно фильтровать воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, а также обеззараживать ее с помощью УФ-лампы и обогащать минералами.

Ранее директор Западной станции водоподготовки (ЗСВ) Мосводоканала Андрей Смирнов рассказал, что в Москве водопроводная вода проходит глубокую очистку, поэтому необязательно использовать фильтры с угольными картриджами для ее фильтрации.