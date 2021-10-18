Москвичам рассказали, почему воду из-под крана в столице можно не фильтровать

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Водопроводная вода в Москве проходит глубокую очистку, поэтому использовать фильтры с угольными картриджами необязательно, рассказал директор Западной станции водоподготовки (ЗСВ) Мосводоканала Андрей Смирнов.

"Те москвичи, которые устанавливают у себя дома фильтры с угольными картриджами, по сути фильтруют уже очищенную таким же образом воду", – приводит слова специалиста РИА Недвижимость.

Смирнов отметил, что на одном из самых современных блоков ЗСВ – №4 – очистка вода проходит через первичное и вторичное озонирование, двухслойные угольные и песочные фильтры, а также через мембранные блоки ультрафильтрации.

В технологическом процессе также предусмотрена обработка ультрафиолетом, позволяющая расщепить оставшиеся органические вещества и улучшить санитарно-эпидемиологические свойства воды.

"Этот процесс можно наблюдать только здесь, на Западной станции. Больше вы нигде его не встретите. <...> Дегустаторы, которым доводится попробовать воду на станции, сходятся во мнении, что вода живая, похожа на родниковую и вкуснее бутилированной", – подчеркнул Смирнов.

Западная станция водоподготовки была построена в 1964 году, она ежесуточно поставляет москвичам порядка миллиона кубометров питьевой воды – это около трети от общего объема подачи всех станций. ЗСВ обеспечивает водой 45 столичных муниципалитетов, в которых проживает более 3,5 миллиона человек.

Ранее эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала россиянам, что признаками некачественной воды из-под крана является запах хлорки или испорченных продуктов после ее очистки, а также серые или черные пятна, которые остаются на посуде после ее мытья.

По ее словам, это свидетельствует о наличии в воде сероводорода. Она отметила, что также в воде из-под крана может быть достаточно солей жесткости, из-за которых образуется большое количество накипи.