Эксперты рассказали, как правильно очищать питьевую воду в домашних условиях

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Научный руководитель лаборатории глубокой очистки воды, главный специалист АО "НИИ ВОДГЕО" Александр Смирнов в беседе с Москвой 24 объяснил, каким образом можно очистить питьевую воду дома.

Ранее Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой. Первое место в антирейтинге заняла Свердловская область: на регион приходится наибольшее за десятилетие количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. В список также вошли Новгородская, Владимирская, Архангельская и Ленинградская области. В каждом из регионов, по данным Счетной палаты, не проводилась экологическая реабилитация водных объектов.

"Вода централизованного водоснабжения в кранах большинства жителей нашей страны безопасна для употребления в сыром виде, если только нет никаких специальных исключений, все бывает. А далее каждый из нас имеет свои взгляды на жизнь и вкусовые ощущения", – сказал Смирнов.

Если смущает запах или привкус хлора, то можно использовать специальные фильтры для очистки или же просто набрать воду и дать ей постоять, объяснил эксперт.

В свою очередь, врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 заявила, что пить воду из-под крана можно, если она не вызывает никакого дискомфорта в организме. Однако ее предварительным очищением пренебрегать не стоит.

"Следует использовать фильтры, причем они могут отличаться: защищать от солей кальция, от солей тяжелых металлов, железа, ржавчины. Для каждого региона в данном случае свои особенности. Мы можем подобрать фильтры исходя из той местности, где мы находимся, исходя из особенностей местной воды", – объяснила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Важно помнить, что все фильтры нужно чистить. Особое внимание следует уделять чистке фильтров-кувшинов: если их не мыть как минимум раз в две недели, то они будут представлять опасность, потому что в теплых влажных местах могут размножаться любые бактерии. Также важно регулярно менять в них сами картриджи.

Кроме того, по словам врача, детям пить воду из-под крана не стоит, поскольку их пищеварительная система еще находится в процессе формирования.

"В таком случае нужно отстоять воду, чтобы испарился хлор и другие летучие примеси, затем будет нелишним и вскипятить, тогда она станет полностью безопасной", – подчеркнула эксперт.

Такой же последовательности Романенко порекомендовала придерживаться пожилым людям и тем, у кого имеются хронические заболевания органов пищеварения, в частности кишечника.

А вот полагаться на чудо-способы, например на очищающие воду монетки, не стоит. Лучше всего использовать классические, проверенные методы, подытожила врач.

Ранее диетолог Алексей Ковальков развеял мифы об употреблении воды. Первым из них стало заблуждение, что для правильной работы организма необходимо выпивать по два литра воды в день. Ковальков рассказал, что такая реакция организма, как чувство жажды, регулирует поддержание жидкостного баланса, заставляя человека употреблять ровно столько воды, сколько ему требуется.

Второе популярное ложное убеждение заключается в том, что жидкость якобы может утолить чувство голода.

"Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет", – заявил Ковальков.

Третьим распространенным мифом, по словам специалиста, является убеждение о пользе приема достаточного количества воды перед едой. Ковальков отметил, что такое употребление воды, напротив, может вызвать нарушение пищеварения, поскольку она "смывает" необходимые ферменты из пустого желудка. Диетолог посоветовал пить воду спустя пять минут после начала трапезы.