Ученый перечислил опасные вещества в питьевой воде

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Названы опасные вещества, которые могут содержаться в питьевой воде. Об этом рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар в эфире радио Sputnik.
Специалист отметил, что водопроводная вода в российских городах, в том числе в Москве, является более качественной, чем во многих странах. При этом Гончар порекомендовал проводить дополнительную очистку жидкости.
Наиболее опасным для человека может стать наличие в водопроводной воде хлорорганических соединений. Оно образуется из-за хлорирования. По словам ученого, удалить данные канцерогены из жидкости в домашних условиях невозможно.
"Лучше самое простое устройство (для фильтрации воды. – Прим. Ред.) кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект", – сказал Гончар.
Он предупредил, что в некоторых городах происходит чрезмерное хлорирование воды. При частом употреблении такой жидкости без очищения у человека может возникнуть онкология.
Эксперт призвал не пугаться мутной воды из-под крана. Он пояснил, что причиной такого состояния воды могут быть микроскопические пузырьки кислорода и азота. Для их исчезновения достаточно дать воде отстояться.
Образующая накипь вода также не является поводом для паники, подчеркнул Гончар.
"Это соли жесткости – соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде", – заявил специалист.
В то же время ученый порекомендовал готовить еду на родниковой, дистиллированной или талой воде. Так блюда получатся более вкусными, заверил Гончар.
Ранее специалист по рациональному питанию Иван Алименко назвал опасность излишней любви к здоровой пище. Он заявил, что чрезмерная зацикленность на "правильной" еде может нанести организму вред.
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