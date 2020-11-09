Почти 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЮАО 9 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
9 ноября в торговых центрах на юге столицы прошли проверки по соблюдению масочно-перчаточного режима. В ходе рейдов было выявлено почти 50 нарушителей, сообщил начальник отдела технической инспекции Объединения административно-технических инспекций Москвы Алексей Кузнецов.
"Рейды прошли в ТРК "Москворечье", ТЦ "Коломенский" и в мебельном центре Roomer. По результатам проведенных обследований выявлено 47 нарушений, по факту которых предусмотрена административная ответственность", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Кузнецов напомнил, что за нарушения антиковидных мер грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.
Накануне в торговых центрах на востоке города было выявлено свыше 40 нарушителей масочного режима. Рейды прошли в ТЦ "Волна", "Клевер" и "Семеновский".
Также сообщалось, что около 60% нарушений антиковидных мер в столице связаны с несоблюдением безопасной дистанции. В день проходит около 400 проверок по формируемому Госинспекцией по недвижимости перечню неторговых организаций.
В ТЦ напоминают о необходимости ношения масок и перчаток
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