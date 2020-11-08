Свыше 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на востоке столицы

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Свыше 40 нарушителей масочного режима было выявлено в торговых центрах на востоке города. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций столицы Алексей Кузнецов.

Рейд был организован в воскресенье, 8 ноября. "Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров, расположенных в ВАО, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима", – объяснил Алексей Кузнецов. По его словам, в общей сложности обнаружено 43 нарушения.

Как уточнил начальник отдела технической инспекции ОАТИ, штраф за данные нарушения составляет четыре тысячи рублей. Стало известно, что рейды прошли в ТЦ "Волна", ТЦ "Клевер", а также ТРЦ "Семеновский".

Ранее говорилось, что около 60% нарушений антиковидных мер в столице связаны с несоблюдением соцдистанции. В день проходит около 400 проверок по формируемому Госинспекцией по недвижимости перечню неторговых организаций.