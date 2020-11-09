Россияне назвали причины своих неудач в 2020 году

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Около 21% россиян считают, что 2020 год стал для них неудачным из-за коронавирусной инфекции, передает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Аналитики сервиса провели собственный опрос, в результате которого выяснили, что високосный год стал еще одной причиной неудач 11% опрошенных граждан. При этом еще около 1% респондентов заявили, что текущий год принес им невезения из-за своей "мистической даты".

Однако почти треть жителей России (30%) не увидели связи между собственными неудачами и событиями, произошедшими в 2020 году. Еще порядка 10% опрошенных заявили, что год прошел без проблем. В опросе приняли участие более 4,8 тысячи жителей России.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин связывает успех с везением и широкими личными связями. При этом порядка 48% опрошенных выразили уверенность, что труд может привести к улучшению жизни в долговременной перспективе.

