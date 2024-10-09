В Москве появились в продаже "капсулы уединения и спокойствия" за 700 тыс рублей

Фото: скриншот ресейл-платформы

В Москве стали продавать "капсулы уединения и спокойствия", где можно укрыться от людей и воздействия окружающей среды. Такое объявление появилось на одной из торговых онлайн-площадок.

Капсула изготавливается из металла толщиной пять миллиметров. Но по желанию заказчика стенки могут быть вдвое толще. Вес изделия способен достигать 1,5 тонны.

Поставить капсулу возможно как на улице, так и вкопать ее в землю. Внутри есть складной столик, мягкие сиденья, а также два эвакуационных выхода на случай блокировки главной двери.

Помимо этого, в капсуле есть отсек для хранения предметов первой необходимости и лекарств, предусмотрено автономное освещение. Цена изделия начинается от 700 тысяч рублей, сборка конструкции займет 30 минут.

Ранее сообщалось, что около 39% россиян заедают стресс сладостями и снеками, в то время как овощи, фрукты и орехи выбирают 38,7% опрошенных. Еще 26,7% справляются со стрессовыми ситуациями путем употребления мяса, птицы и деликатесов. Свежая выпечка и алкогольные напитки помогают справиться с негативным опытом 25,1% респондентов.