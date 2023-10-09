Москва взаимодействует с Европой и СНГ в вопросах соцсферы – Ракова

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Москва совместно работает со специалистами из Европы и стран СНГ по всем важным направлениям соцсферы, несмотря на жесткие условия ограничений, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, к столичным врачам обращаются зарубежные коллеги, чтобы обменяться опытом в использовании искусственного интеллекта в лучевой диагностике и получить практические навыки в области хирургии, гинекологии и акушерства.

Она отметила, что в настоящее время запущен специальный образовательный портал для хирургов со всей планеты, там еженедельно проводятся трансляции для специалистов. Московских экспертов постоянно приглашают участвовать в международных конференциях и форумах, чтобы обменяться практиками и знаниями с коллегами из Таиланда, Китая и ОАЭ.

В сфере образования экспортное достояние Москвы – цифровизация учебного процесса, добавила Ракова. Она рассказала, что в 2022 году специалисты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Монголии приехали в столицу, чтобы перенять новые технологии.

Также заммэра прокомментировала, что с Китаем и Индией проходит обмен практиками осмысленного чтения – это инструмент для обучения русскому языку в странах, для жителей которых он не является родным. Кроме того, страны СНГ применяют столичную модель госпитальной педагогики. Школы для обучения детей, находящихся на длительном лечении в стационарах, начали работать в Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Армении.

До этого Ракова сообщила, что новую амбулаторную среду создадут в столичной системе здравоохранения за 2–3 года. Это будут уникальные проекты, которые ранее еще не реализовывались в РФ, считает она.

Москва формирует рынок цифровых решений в России – Ракова