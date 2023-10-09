ВНИИ труда сообщил о снижении неравенства доходов в 3 раза за 20 лет

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Разрыв между доходами самых низкооплачиваемых и самых высокооплачиваемых работников в 2023 году по сравнению с 2001 годом снизился почти в три раза. Об этом со ссылкой на данные ВНИИ труда сообщает газета "Известия".

Так, в 2023 году доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим отличаются друг от друга в 13,1 раза. В 2001 же году, по данным ВНИИ труда, эта разница достигала 40 раз.

В институте считают, что тенденция будет сохраняться, так как работодателям в целом ряде отраслей приходится конкурировать за сотрудников и принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятиях, в том числе, повышая зарплаты. Кроме того, отмечается, что власти оказывают адресную поддержку малообеспеченным группам населения.

Эксперты называют разрыв между доходами по-прежнему высоким. Они отмечают, что на данный момент снижение зарплатного неравенства происходит за счет ускоренного роста заработков наименее оплачиваемых работников. По их мнению, во многом это происходит за счет повышения минимального размера оплаты труда.

Ранее сообщалось, что быстрее всего в России зарплаты растут у профессий в сфере промышленности. Например, самая высокая средняя зарплата у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, на втором месте расположилась вакансия фрезеровщика – 92,3 тысячи рублей.

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей