Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Малооблачная погода прогнозируется в столичном регионе в субботу, 9 октября. Такой прогноз синоптиков приводится на портале "Метеоновости".
Согласно ожиданиям специалистов, днем Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием антициклона. При этом осадков в столичном регионе не ожидается.
"Максимальная температура днем в Москве достигнет 11–13 градусов тепла, по области – 8–13 градусов", – утверждается в материале.
В дневные часы в городе будет дуть западный ветер порывами до 7 метров в секунду. В то же время относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 45%.
"Давление понизится и в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба, но это еще выше нормального", – пообещали специалисты.
Добавляется, что в столице прогнозируется благоприятный кислородный режим. При этом из-за высокого атмосферного давления метеозависимые люди все равно могут ощущать дискомфорт.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей.
Она отмечала, что высокое давление держится в Москве на протяжении последней недели. По мнению метеоролога, на следующей неделе показатель начнет приходить в норму.
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