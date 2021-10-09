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Общество

07:34

Москвичам рассказали о погоде в субботу

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Малооблачная погода прогнозируется в столичном регионе в субботу, 9 октября. Такой прогноз синоптиков приводится на портале "Метеоновости".

Согласно ожиданиям специалистов, днем Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием антициклона. При этом осадков в столичном регионе не ожидается.

"Максимальная температура днем в Москве достигнет 11–13 градусов тепла, по области – 8–13 градусов", – утверждается в материале.

В дневные часы в городе будет дуть западный ветер порывами до 7 метров в секунду. В то же время относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 45%.

"Давление понизится и в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба, но это еще выше нормального", – пообещали специалисты.

Добавляется, что в столице прогнозируется благоприятный кислородный режим. При этом из-за высокого атмосферного давления метеозависимые люди все равно могут ощущать дискомфорт.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей.

Она отмечала, что высокое давление держится в Москве на протяжении последней недели. По мнению метеоролога, на следующей неделе показатель начнет приходить в норму.

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