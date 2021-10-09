Врач назвал безопасную для здоровья дозу алкоголя

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Россиянам рассказали о безопасной для здоровья дозе алкоголя. Свою позицию по данному вопросу в интервью агентству "Прайм" высказал психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.

Врач напомнил о позиции Всемирной организации здравоохранения, которая отрицает существование безопасной дозы алкоголя для человека.

"На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало", – объяснил Абдрашитов.

Специалист призвал исходить из условной нормы для взрослых в 20 граммов спирта в день.

В то же время врач порекомендовал полностью отказаться от алкоголя. Взамен он советовал отдать предпочтение здоровому питанию и физической активности.

Ранее врач Андрей Тяжельников опроверг миф об алкогольном глинтвейне. Специалист заявил, что напиток не поможет человеку согреться в холодную погоду.