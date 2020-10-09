Более 500 тыс руб выплатили вернувшиеся в РФ москвичи за отсутствие теста на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Более 500 тысяч рублей выплатили москвичи за то, что не предоставили тест на коронавирус после возврата из-за границы, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
Всего было направлено 2031 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1370 протоколов, предусматривающих штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре напомнили, что, в случае если эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Решения по данной статье принимает суд. В связи с этим в районные суды направили административные материалы в отношении 855 граждан. По результатам дел 36 гражданам присуждены штрафы на сумму 502 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.
Россиянам, которые прилетают из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг. В течение трех календарных дней в нее необходимо загрузить результаты тестирования на коронавирус.
Ранее прибывающих из-за рубежа россиян обязали изолироваться до результатов теста на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.
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