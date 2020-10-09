ГОСТ для экоигрушек планируют внедрить в России – СМИ

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
ГОСТ для экоигрушек планируют внедрить в России. Единый стандарт будет регламентировать производство игрушек из натуральных материалов, которые не будут оказывать негативного влияния не только на здоровье детей, но и на экологию. В его формировании будет участвовать Минпромторг, сообщает газета "Известия".
По словам специалистов, детские товары с пометкой "эко" уже сейчас можно встретить на полках. Чаще всего они имеют более высокую цену, но данный знак ничем не подтвержден. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров считают, что введение ГОСТа решит данную проблему.
Как отметили в пресс-службе "Ашана", сейчас данная продукция не так широко представлена в магазинах. Спрос на нее маленький, но нужно дать время покупателям познакомиться с ней, считают эксперты.
"Сейчас потребители предпочитают более традиционные предложения в данной категории. Критерий экологичности в основном проявляется в двух аспектах: экоупаковка и использование природных материалов при изготовлении игрушки (например, дерево)", – отметил представитель ретейлера.
Представители торговой сити добавили, что сейчас качество игрушек должен подтверждать специальный сертификат. Только с ним они и допускаются в продажу.
Ранее сообщалось, что за семь лет количество некачественных товаров для детей увеличилось вдвое. Больше всего претензий от покупателей поступало к одежде и обуви. Такие товары обычно продаются без бирок, которые помогли бы их идентифицировать.
В РФ могут ввести цифровую маркировку игрушек
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