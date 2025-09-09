Врач Платицына: на ухудшение состояния волос осенью могут влиять стресс и питание

Фото: 123RF/andreycherkasov

На ухудшение состояния волос осенью могут влиять стресс и несбалансированное питание с недостатком витаминов. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Платицына, сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, сезонное выпадение волос считается естественным процессом.

Например, причиной может стать сокращение светового дня и уменьшение солнечной активности. Также к этому приводит летнее воздействие ультрафиолета, хлорированной воды и соленого морского воздуха.

"Все это ослабляет волосяные фолликулы и делает волосы более ломкими", – пояснила Платицына.

Как отметила врач, для решения проблемы важно пересмотреть рацион. Стоит добавить в него богатые железом, цинком, витаминами В и D продукты. Кроме того, можно подобрать специальный минеральный комплекс.

Платицына напомнила и о важности ухода за волосами – без горячих укладок, агрессивных шампуней и тугих причесок. В случае ухудшения или появления других симптомов нужно обратиться к врачу.

При этом волосы ребенка требуют особого внимания. Они растут быстрее, чем у взрослых, а цвет со временем становится светлее или темнее, сообщает Pravda.Ru.

Так как кожа головы у детей более чувствительна, средства ухода должны быть максимально мягкими и без агрессивных компонентов. Для детей подходят специальные шампуни с нейтральным pH и без сульфатов и парабенов. Мытье проводится по мере загрязнения, с длинными волосами можно использовать легкий бальзам или детскую маску.

Для расчесывания стоит выбирать пластиковые расчески с мягкими зубьями и начинать процесс с кончиков, постепенно поднимаясь выше.

Кроме того, детские волосы лучше собирать в легкие и не слишком тугие укладки. В теплое время – беречь от солнца. Для этого подойдет легкая панама или косынка, зимой волосы стоит прятать под шапкой.

Для здоровья волос в рацион ребенка рекомендуется включать свежие овощи, фрукты, орехи, молочные продукты и рыбу, а также поддерживать достаточный питьевой режим.

Для выработки коллагена, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий, необходим лук. Об этом ранее рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Также в овоще содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами, что особенно важно в сезон простуд.

