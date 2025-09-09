Психолог Василькова: помощь в любовных делах должна исходить с учетом пола ребенка

Фото: 123RF/famveldman

Ключевая помощь в любовных делах должна исходить с учетом пола ребенка, рассказала в беседе с aif.ru психолог Татьяна Василькова.

По словам специалиста, если сын просит у мамы совет в любовных делах – его стоит направить в папе, то же самое нужно сделать, если дочь просит совет у отца. Это покажет ребенку правильную модель поведения.

"Мама может лишь дополнить слова папы и рассказать, что нравится девочкам, однако говорить "сынок, сейчас я с тобой сама во всем разберусь" нельзя – так вы покажете мальчику, что мужчины ничего не умеют", – сказала Василькова, добавив, что точно так же нужно себя вести и родителям дочки.

Кроме того, психолог порекомендовала поделиться своим личным опытом. Например, можно рассказать ребенку о своем первом поцелуе. По словам эксперта, так он поймет, что с ним все в порядке. Вместе с этим такой диалог поднимет уровень доверия.

В такой ситуации можно упоминать о своем опыте, даже если в тот момент вы были старше. В настоящее время дети взрослеют быстрее, поделилась специалист.

Если ребенок рассказывает родителю о своих неудачах в любовных делах, его нужно спокойно выслушать, тогда он поймет, что его ценят и любят. При этом важно признать его чувства, но не делать это с жалостью. По словам эксперта, необходимо выразить уверенность в том, что он со всем справится.

Затем стоит поблагодарить ребенка за то, что он доверился вам и назвать его сильную сторону, благодаря которой он сможет справиться со сложной ситуацией. Например, отметить его умение быстро соображать: "Ты настолько сообразительный, что непременно что-то придумаешь".

Эксперт напомнила, что если верить в ребенка – он поверит в себя. А если быть всегда рядом – он преодолеет любое испытание намного легче, потому что будет знать, что не одинок.

Вместе с этим важно быть честным самим с собой, сказала специалист. Если ребенок растет в крепкой семье – он получает положительный опыт.

При этом, если у самого родителя не получается построить отношения, лучше сразу сказать об этом ребенку, добавив, что это ваша история, но у него обязательно получится найти собственный путь, посоветовала Василькова.

Кроме того, важно не транслировать детям свои собственные обиды на противоположный пол. По словам эксперта, мамы не должны говорить дочкам, что "все мужики плохие", а папам не стоит учить сыновей, что "всем бабам нужны только деньги".

Психолог также подчеркнула, что важно наполнять детей уверенностью и любовью.

Ранее психолог Екатерина Игонина призвала "экологично" давать отпор агрессорам в родительских чатах. Среди основных проблем, связанных со школьными чатами, многие родители называют слишком агрессивных собеседников, а других раздражает огромное количество неинформативных сообщений.