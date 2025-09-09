Юрист Бондаренко: продавец обязан продать товар по стоимости из ценника

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Продавец обязан продать товар по стоимости из ценника, если на кассе итоговая сумма оказалась другой. Об этом Москве 24 рассказала юрист Яна Бондаренко.

Как напомнила эксперт, согласно административно-процессуальному кодексу, в России имеется ответственность за введение потребителя в заблуждение.

В данном случае штраф, сумма которого составляет от 3 до 500 тысяч рублей, на продавца налагает Роспотребнадзор. При этом его размер зависит от организационно-правовой формы продавца (ИП, ООО или самозанятый).

"Однако продавец может оспорить его в судебном порядке. Кроме того, если на кассе сумма за товар отличается от стоимости на ценнике, а, как правило, в последнем она меньше, продавец обязан продать товар по стоимости из ценника", – добавила Бондаренко.

Юрист подчеркнула, что чек всегда должен содержать наименование товара и его физическую единицу, а стоимость должна быть читаемой.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном товаре за неверную цену. Инициатива, относящаяся к закону о защите прав потребителей, предполагает то, что покупатель сможет получить товар бесплатно, если сумма в чеке окажется выше, чем на ценнике.

По мнению авторов проекта, это поможет спровоцировать ретейлеров строго следить за актуальностью ценников.

