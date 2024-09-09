Терапевт Романенко назвала неожиданные причины икоты

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Икота, приобретающая хронический характер, может говорить об инсульте, заражении паразитами и других серьезных проблемах. Об этом врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала изданию "Доктор 24".

По словам врача, икота может свидетельствовать о грыже межпозвонковых дисков. Поэтому если, помимо икоты, у человека также наблюдаются продолжительные головные боли, боли в шее, головокружение, свист в ушах, то это серьезный повод проверить состояние позвоночника.

Также икота может появиться из-за паразитов. Заражение трихинеллами вызывает поражение дыхательных мышц, в том числе диафрагмы, что может спровоцировать икоту. Другой причиной может стать инсульт. Диафрагма управляется структурами, которые находятся в стволе головного мозга, поэтому при нарушении его кровообращения человек может начать икать.

Кроме того, причиной икоты могут быть удары в живот. Например, если человек занимается контактными видами спорта, есть вероятность, что при ударе могла повредиться его диафрагма.

Ранее терапевт Алексей Хухрев назвал опасные заболевания, которые развиваются бессимптомно. К подобным "незаметным" заболеваниям относятся атеросклероз, болезни печени и онкология.