Сын российского летчика Родобольского назвал причину смерти отца

Фото: телеграм-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов"

Причиной смерти самого титулованного военного летчика России Игоря Родобольского стала сердечная недостаточность. Об этом ИА "Регнум" рассказал его сын Олег.

"У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и, видимо, все это наложилось", – отметил он.

По словам сына летчика, официального заключения врачей еще нет. Он уточнил, что прощание с Родобольским состоится в Екатеринбурге.

О смерти летчика-снайпера Родобольского стало известно 9 сентября. Ему было 64 года. Представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что Родобольский много времени выделял на подготовку подрастающих поколений, участвуя в образовательных и патриотических проектах округа.

За весь период службы он был награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, двумя медалями "За воинскую доблесть", а также трижды представлялся к званию Героя России.

