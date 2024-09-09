09 сентября, 09:37Общество
В "Активном гражданине" выбрали вкус чая "Москва"
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В "Активном гражданине" выбрали новый вкус чая "Москва". С июля до конца августа гости фестиваля "Московское чаепитие" дегустировали купажи и голосовали за лучший, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В результате лидером стал купаж № 3: золотисто-янтарный черный чай со вкусом черной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина.
"Наш город славится традициями гостеприимства, и теперь можно с гордостью сказать: "Время пить чай "Москва"!" Жители столицы все лето дегустировали купажи, и большинство участников голосования отдали свое предпочтение третьему варианту. На наших глазах родился новый гастробренд Москвы – свой фирменный чай", – подчеркнул председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
На выбор были представлены пять вкусов: с нотками шиповника и чабреца, вишни и облепихи, смородины и василька, цветов вереска и ягод, меда и черемухи.
Посетители фестиваля могли выбрать понравившийся вкус вслепую. На каждой площадке с дегустацией находился QR-код, ведущий на страницу проекта "Активный гражданин".
Выбранный купаж "Чай "Москва" можно будет приобрести в магазинах и кофейнях.
Между тем москвичей приглашают принять участие в голосовании и выбрать лучшие площадки и мероприятия масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Также в голосовании "активные граждане" смогут рассказать, удалось ли им на фестивале узнать о планах развития столицы, стал ли форум для них интересным и познавательным. В свою очередь, организаторы на основе ответов москвичей смогут понять, что им нужно доработать.
Москвичи выберут имя дельфиненку из "Москвариума" на "Активном гражданине"