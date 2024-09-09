Эксперт Панов: на смарт-часах могут скапливаться споры лишая

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Силиконовые и резиновые браслеты для смарт-часов могут стать причиной аллергических реакций или контактного дерматита. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

Как пояснил эксперт, причиной возникновения аллергии может быть как сам силикон, так и используемые при его производстве добавки.

"При постоянной носке кожа под браслетом становится влажной, а материал браслета имеет пористую структуру. Оба эти фактора сильно влияют на создание благоприятных условий для размножения бактерий и грибков", – сказал Панов, добавив, что в числе таких бактерий стафилококк, кишечная палочка и другие.

Все это, по словам ученого, может стать причиной возникновения различных инфекций и даже привести к ухудшению состояния, если у человека есть определенные хронические заболевания.

"Кроме того, под ремешок могут попасть споры возбудителей лишаев, например, от собак или других домашних животных", – заключил Панов.

Он порекомендовал периодически снимать браслеты и регулярно проводить их тщательную обработку.

Россиянам также рассказали о том, как обезопасить свои смарт-часы от вирусов-шпионов. По словам эксперта Владимира Ульянова, безопасность устройства может быть нарушена во время привязки к смартфону. Основной рекомендацией стало регулярное обновление программного обеспечения часов.

При этом психолог Наталья Наумова, в свою очередь, отметила, что чрезмерное увлечение смартфоном снижает умственную активность. Чтобы побороть зависимость от гаджетов, эксперт посоветовала обратиться к психологу.