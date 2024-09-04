Техэксперт Заречнев рассказал, как правильно использовать пауэрбанк

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Внешний аккумулятор не рекомендуется длительное время держать на солнце, так как это может привести к нагреванию его внутренних компонентов и поломке устройства, сообщил в беседе с "Газетой.ру" Егор Заречнев.

По словам эксперта, перегрев смартфона и внешнего зарядного устройства может быть вызван внешними факторами, такими как воздействие тепла от дополнительных источников или нахождение в небольших закрытых пространствах для хранения.

Дорогие модели зарядных устройств при правильном использовании долго прослужат владельцу, в то время как дешевые пауэрбанки не только плохо заряжают устройства, но и представляют угрозу безопасности, отметил Заречнев. Смартфоны рассчитаны на напряжение 5,1–5,4 В, которое поддерживают механизмы безопасности. При использовании некачественного устройства напряжение повышается, из-за чего аккумулятор работает на пределе.

Специалист при выборе пауэрбанка посоветовал обращать внимание на производителя. Лучше отдавать предпочтение известным и надежным брендам, в качестве продукции которых есть уверенность. Также он порекомендовал тщательно выбирать зарядные кабели: если устройства не совместимы друг с другом, это может снизить эффективность работы смартфона и создать угрозу для безопасности системы. Некачественный или поддельный кабель может не выполнять свои функции в полной мере, что приведет к перегреву или короткому замыканию.

"Чтобы обеспечить долговечность и производительность внешнего аккумулятора, важно правильно заряжать и разряжать его", – подчеркнул Заречнев.

Он объяснил это тем, что перезарядка аккумулятора приводит к перегреву механизма и ошибкам в его работе. Следует избегать противоположной ситуации – полной разрядки батареи. Эксперт рекомендует поддерживать заряд внешнего аккумулятора в диапазоне от 20 до 80%.

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