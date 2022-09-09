Минюст исключил петербургский фонд "Гуманитарное содействие" из реестра НКО-иноагентов

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Минюст России исключил петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное содействие" из реестра НКО-иноагентов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", – сообщается в материале.

Отмечается, что такое решение было принято после проверки, в ходе которой выяснилось, что организация перестала выполнять функции иноагента.

Ранее Минюст РФ исключил координатора движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Полину Костылеву из реестра СМИ-иноагентов. Данное решение было принято на основании соответствующего заявления и документов, поступивших от уполномоченных органов власти РФ.