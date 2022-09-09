Эксперт рассказал о плюсах тревожного состояния

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Тревожность позволяет человеку подготовиться и прогнозировать трудные события в жизни, считает психолог Михаил Козлов.

"Тревога дана нам, чтобы прогнозировать и подготавливаться к сложным событиям. Я бы отказался от идеализированной, перфекционистской цели избавиться от тревоги. Проблема же не в ней самой, мы от нее никуда не уйдем. А вот отношение к тревоге должно быть дистанцированным: не нужно фиксироваться на этом состоянии, не стоит переоценивать его влияние", – сообщил он в беседе с "Мослентой".

Специалист назвал тревожность нормальной реакцией организма, а также призвал адекватно и правильно к ней относиться, тогда с данным явлением легко справиться.

По словам Козлова, следует прибегать к различным медитативным практикам для отслеживания своего эмоционального состояния.

Ранее психолог Михаил Лебедев рассказал, что к развитию тревожных расстройств может привести рутинный образ жизни. По его словам, однообразие заставляет психику включать дополнительные ресурсы и искать в усвоенной человеком информации тревожные моменты и поводы для беспокойства.

