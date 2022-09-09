За сутки в Москве выявили 6 525 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За прошедшие сутки в Москве выявили 6 525 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В больницы попали 297 человек из них. За 24 часа выздоровели еще 5 115 человек, при этом 28 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 084 354 случая коронавируса, выздоровели 2 858 844 человека, умерли 45 437 человек.

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России достигла пика, а ее спад будет наблюдаться в сентябре. По мнению эксперта, начало учебного года и возвращение российских туристов сильно не повлияют на развитие пандемии.