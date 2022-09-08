Эксперт рассказал о поражении легких при "Омикроне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пациенты со штаммом коронавируса "Омикрон" реже сталкиваются с поражением легких, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Андрей Малявин.
"Вот эта форма значительно реже вызывает поражение легких. Это удивительно, то есть, интоксикация может быть очень сильная, а поражения легких значительно реже. Мы знаем, что основные проблемы с летальностью, c инвалидизацией – как раз были связаны с предыдущими штаммами, с поражением легких", – сообщил он в эфире телеканала "Доктор".
По словам специалиста, характерной чертой для данной волны коронавируса является поражение верхних дыхательных путей. Кроме того, у пациентов наблюдается быстрое повышение температуры до 38,5 и выше с момента начала заболевания.
Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что чаще всего от последствий "Омикрон"-штамма умирают люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями.
По словам вирусолога, лучшая защита от рисков, сопряженных с COVID-19, – регулярная вакцинация. Это касается не только людей из групп риска, но и всех остальных. При этом прививаться следует не реже чем раз в полгода.
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