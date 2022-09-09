Банки РФ начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков

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Российские банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков до 70–75 лет. Об этом сообщает газета "Известия".
Речь идет о том, сколько может исполниться заемщику на момент завершения выплат.
Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова пояснила, что речь идет о том, сколько может исполниться заемщику на момент завершения выплат. В частности, "ДОМ.РФ", Промсвязьбанк и Всероссийский банк развития регионов повысили показатель до 70 лет, а в банке "Ак Барс" – до 75 лет. Планку подняли также в Сбере, Минбанке и Альфа-Банке.
Замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов пояснил, что указанная мера позволяет расширять аудиторию кредитным организациям и привлекать дополнительное число заемщиков. Возникающие же риски снижаются из-за страхования заемщиков.
Глава управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков подчеркнул, что в числе причин развития этого тренда – рост спроса на жилье и увеличение сумм кредитов. По его словам, для снижения ежемесячной кредитной нагрузки покупатели берут ипотеку на максимально длинный срок.
Решетникова добавила, что за восемь месяцев 2022 года доля заемщиков с основным доходом от пенсии выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она пояснила, что, например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%. Например, при сумме кредита 1 миллион рублей выплаты будут 9,8 тысячи рублей и 8,9 тысячи рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что для покупки жилья в ипотеку по льготной ставке в Москве нужно зарабатывать ежемесячно более 118 тысяч рублей. При такой зарплате получится взять ипотеку с государственной поддержкой на квартиру за 15 миллионов рублей с первоначальным взносом в 3 миллиона. Ежемесячно нужно будет платить 90,8 тысячи рублей.
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