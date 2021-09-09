Синоптик рассказал о пике тепла в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшее время в Москве температура воздуха продолжит подниматься, а на понедельник, 13 сентября, придется ее пик.

Ночью в пятницу, 10 сентября, ожидается температура +9...+14 градусов, а днем она составит +16...+21. К воскресенью воздух в городе прогреется до +19...+24 градусов.

"В понедельник нас ждет самый пик тепла: днем воздух прогреется до +25. Все это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода – солнце будет закрыто облаками. Высокий температурный фон будет держаться в течение 4 дней. Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий. Да и полностью сухой и безоблачной погоды ожидать не стоит", – сказал "Известиям" Тишковец.

Синоптик отметил, что погода к вечеру понедельника, 13 сентября, может испортиться, а во вторник в столицу придет холодный фронт и начнутся ливневые дожди.

"Ночью будет +10...+15, днем – +15...+20. А к середине следующей недели, к среде, тепло окончательно уйдет из-за северных порывистых ветров. Но на ближайшие четыре дня погода нам подарит по-настоящему летние температуры", – заключил Тишковец.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о неклассическом бабьем лете в Москве на текущей неделе.

По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье ожидается потепление до 23 градусов.

