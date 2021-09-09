Синоптик рассказал о пике тепла в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшее время в Москве температура воздуха продолжит подниматься, а на понедельник, 13 сентября, придется ее пик.
Ночью в пятницу, 10 сентября, ожидается температура +9...+14 градусов, а днем она составит +16...+21. К воскресенью воздух в городе прогреется до +19...+24 градусов.
"В понедельник нас ждет самый пик тепла: днем воздух прогреется до +25. Все это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода – солнце будет закрыто облаками. Высокий температурный фон будет держаться в течение 4 дней. Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий. Да и полностью сухой и безоблачной погоды ожидать не стоит", – сказал "Известиям" Тишковец.
Синоптик отметил, что погода к вечеру понедельника, 13 сентября, может испортиться, а во вторник в столицу придет холодный фронт и начнутся ливневые дожди.
"Ночью будет +10...+15, днем – +15...+20. А к середине следующей недели, к среде, тепло окончательно уйдет из-за северных порывистых ветров. Но на ближайшие четыре дня погода нам подарит по-настоящему летние температуры", – заключил Тишковец.
Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о неклассическом бабьем лете в Москве на текущей неделе.
По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье ожидается потепление до 23 градусов.
Москвичам рассказали о погоде на день
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: