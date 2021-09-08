Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в столице установится теплая погода без существенных осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

"Я думаю, что вообще днем будет довольно солнечно", – сказала синоптик.

По ее словам, в субботу в городе потеплеет до +20 градусов, а в воскресенье – до +22 градусов. Таким образом, температура будет выше климатической нормы на 3–4 градуса.

Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичей ожидает неклассическое бабье лето. С четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье ожидается потепление до 23 градусов. При этом погода не приобретет антициклонический характер.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что потепление вернется в Москву в середине текущей недели. Специалист выражал мнение, что его можно будет считать бабьим летом.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обещал, что классическое бабье лето придет в столицу во второй половине сентября. Он отмечал, что в этот период среднесуточные температуры вернутся в климатическое русло. После третьей и четвертой недели сентября температура станет выше многолетних показателей, также будет дефицит осадков, уточнил синоптик.

Тишковец также подчеркивал, что в этом году метеорологическая осень пришла точно в срок, конкретно с наступлением календарной осени.