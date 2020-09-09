Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

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Департамент торговли и услуг Москвы порекомендовал кафе и ресторанам временно закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве сослались на предупреждение Гидрометцентра России. По прогнозам синоптиков, 9 сентября в столице ожидается дождь, местами сильный, а также гроза и потенциальное усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – указано в сообщении департамента.

Кроме того, руководство ресторанов призвали укрепить шаткие конструкции и закрыть зонты над верандами.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в Москву может вернуться краткосрочное потепление. Ожидается, что воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Предстоящие погодные условия специалист назвала эпизодом бабьего лета.

