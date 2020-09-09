Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 9 сентября, в столице и Московской области ожидается облачная погода и до 19 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"В среду днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. После затока холодного воздуха и сильных дождей, которые прошли накануне, максимальная температура в Москве не превысит 15–17 градусов, по области – 14–19 градусов", – говорится в сообщении.

Также ожидается западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг и пятницу ожидается 10–12 градусов, в субботу – в пределах 4–9 градусов.

В четверг и пятницу в дневные часы ожидается около 16–18 градусов, в субботу – 14–19 градусов. По предварительным прогнозам, в воскресенье будет плюс 15–20.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

