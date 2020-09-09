Рэпер Моргенштерн получил премию "Женщина года"

Фото: соцсети

Журнал Moda Topical вручил премию "Женщина года" рэперу Моргенштерну, сообщил музыкант в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что стал самым прослушиваемым, обсуждаемым и популярным артистом 2020 года. Моргенштерн сообщил, что эта награда для него – глоток свежего воздуха.

Музыкант подчеркнул, что теперь он планирует двигаться вперед, к новым вершинам.

Ранее на Моргенштерна подал иск в суд учитель географии Артем Васильевых. Это связано с интервью, который музыкант дал журналу Forbes. По мнению учителя, в нем Моргенштерн пропагандирует отказ от образования и алкоголизм. Суд не принял иск к рассмотрению.