Суд не принял к рассмотрению иск к рэперу Моргенштерну

18:26
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Тверской районный суд столицы не принял к рассмотрению иск к рэперу Моргенштерну из-за его интервью изданию Forbes. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Отказать в принятии искового заявления. <...> На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд в течение 15 дней", – указано в постановлении.
Иск к исполнителю подал учитель географии Артем Васильевых. В исковом заявлении он заявил, что Алишер Моргенштерн (выступающий под псевдонимом Morgenshtern) в интервью пропагандирует среди детей отказ от образования и алкоголизм.
По словам Васильевых, музыкант своими заявлениями наносит вред "психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних".
Помимо рэпера, ответчиком по иску была указана уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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