Иск к рэперу Моргенштерну поступил в суд после его интервью Forbes

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Иск к рэперу Алишеру Моргенштерну зарегистрирован в Тверском районном суде Москвы, сообщается на сайте Мосгорсуда.

В карточке дела говорится, что исковое заявление зарегистрировано 26 августа. Оно касается ограничения доступа к запрещенным информационным материалам.

Ранее СМИ передавали, что учитель географии Артем Васильевых обратился в суд с гражданским иском на рэпера. Истец сказал, что в журнале Forbes, а также на видеохостинге YouTube было опубликовано интервью с Моргенштерном, в котором тот пропагандирует среди несовершеннолетних отказ от образования и алкоголизм. Из базы суда следует, что помимо рэпера ответчиком значится также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В феврале Мещанский районный суд столицы не удовлетворил иск рэпера L'One о взыскании с компании Black Star и Тимати более 146 миллионов рублей. Музыкант утверждал, что за семь лет работы с лейблом ему недоплатили по договору сумму, указанную в исковых требованиях.

В прошлом году был отклонен иск рэпера о признании исключительных прав. Право использования его песен оставили за лейблом Black Star. Как настаивали представители L'One, его договор с Black Star носит агентский характер, поэтому все, что создавалось за эти семь лет, агент обязан вернуть истцу.