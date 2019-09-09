Синоптики пообещали летнюю погоду в сентябре

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Характер погоды в центральных регионах России в начале недели по-прежнему будет определять антициклон – днем столбики термометров будут показывать до 27 градусов тепла, осадков не ожидается. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает "Российская газета".
"Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения", – отметила Паршина.
Так, в Москве в понедельник ожидается до плюс 25 градусов, летняя сухая погода сохранится как минимум до пятницы. По ночам будет 8-13 градусов выше нуля, днем – 20-25. В выходные могут пройти кратковременные дожди, но дневная температура останется на том же уровне.
Тепло будет и в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях – днем термометры покажут до плюс 23 градусов. В Вологодской и Архангельской областях, а также в Республике Коми днем будет 13-18 градусов, в середине недели температура повысится до плюс 20.
К югу европейской территории приближаются кратковременные дожди, тем не менее днем на черноморском побережье ожидается до 28-30 градусов. При этом в Саратовской и Оренбургской областях сохранятся ночные заморозки до минус 3 градусов.
Ранее жителям Европейской части России пообещали нетипично теплую погоду. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с понедельника и практически до конца рабочей недели будет преобладать однородный метеорежим: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8-13 градусов тепла и дневные до 20-25 градусов тепла.
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