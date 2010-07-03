По-летнему теплая погода ожидает москвичей в начале новой недели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Солнечная погода без осадков будет господствовать сегодня в столичном регионе. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25", – пишут работники метеослужбы.

Отмечается, что температурный фон превысит климатические показатели для 9 сентября на 5-6 градусов. Такие условия комфортны для метеозависимых людей, уверяют синоптики.

Добавляется, что ветер будет практически отсутствовать. Максимальные его порывы – 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителям Европейской части России пообещали теплую погоду на новой неделе. Ночные температуры составят около 8-13 градусов тепла.