Психолог рассказала, как старшеклассникам без стресса вернуться к учебе после каникул

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За 2–3 недели до начала занятий школьникам советуют составить список из 7–10 целей и сопутствующих задач на предстоящий учебный год, сообщила преподаватель факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Хаперская.
По ее словам, это поможет без стресса вернуться к процессу обучения после каникул, а также улучшит показатели и результаты ребенка в школе.
Специалист отметила, что выполнение задач, соответствующих целям, должно занимать от 40 минут до 2 часов в день. Причем важно фиксировать четкое время выполнение поставленных задач.
Психолог также посоветовала не штудировать учебники для повторения прошлогодней программы.
"Вы заметите сами, что выполнение первого шага (составление еженедельного плана-расписания с включением целевых задач) закономерно повлечет за собой возвращение к некоторым ключевым точкам учебного процесса за прошлый год. То есть, собственно, когда ребенок наметит цели на новый учебный год, ему станет понятно, с чего стоит начинать и к чему, может быть, стоит вернуться", – цитирует Хаперскую Агентство "Москва".
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В ведомстве при этом отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре подчеркнули, что отказ от ЕГЭ не планируется.
Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы
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