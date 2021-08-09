Эксперты рассказали, как вернуться в рабочий режим после отпуска

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Входить в рабочий ритм после отпуска – непросто. Нередко эта перестройка оборачивается серьезным стрессом, и уже через неделю человек чувствует себя таким уставшим, как будто и не отдыхал. Как сделать возвращение к своим обязанностям максимально безболезненным, рассказали Москве 24 карьерные эксперты из центра занятости "Моя работа".
"Готовьтесь к отпуску заранее. За неделю до отдыха постарайтесь решить все текущие задачи, сдать отчеты, разобраться с делами. Оставшиеся вопросы вернутся к вам после отпуска и создадут дополнительную нагрузку, – предупреждают эксперты. – Также важно рассказать коллегам о том, на какой период вы уезжаете и к кому они могут обращаться, пока вас нет. Если уведомить всех не получается, поставьте статус в мессенджерах, сигнализирующий о том, что вы в отпуске, установите специальный автоответчик на электронной почте с информацией о том, когда вы вернетесь и к кому можно обратиться вместо вас".
Очень полезно заранее составлять список задач, которые необходимо будет сделать после возвращения на работу. В этом списке пункты можно разбить по приоритетности – отметить, какие дела важно выполнить сразу по приезде, а какие могут подождать.
"Таким образом, у вас уже будет готовый перечень дел и не придется тратить силы на организацию рабочего процесса", – поясняет эксперт.
Старайтесь выделить несколько свободных дней перед выходом на работу, когда можно расслабиться и побыть в полном спокойствии, при этом плавно возвращаясь к режиму. Начните просыпаться примерно в то время, в которое вы встаете в рабочие будни. Помните, что снизить стресс для организма поможет постепенное возвращение к привычному режиму.
Специалисты также рекомендуют стараться сохранять ощущение праздника в первые дни после отпуска, чтобы смена обстановки не была слишком резкой. Побалуйте себя и коллег чем-то сладким, сходите в ближайший парк или сквер во время обеденного перерыва, принесите в офис букет цветов – придумайте что угодно, что могло бы поднять вам настроение.
"Общение с коллегами – еще один ресурс поддержки. Поговорите с ними и поделитесь своими чувствами. Они наверняка переживали то же самое и смогут поддержать вас", – советует карьерный эксперт.
Специалисты "Моей работы" отмечают, что, вернувшись из отпуска, важно четко осознавать свою мотивацию. Вспомните, что именно в работе мотивирует вас на достижение целей. Это ускорит возвращение в рабочий процесс и поможет вновь получать удовольствие от выполнения своих обязанностей.
Ранее исследования сервиса "Зарплата.ру" показали, что почти половина россиян (49%) планируют продолжать работать в отпуске. При этом 41% надеется совсем забыть о работе на время отдыха. Аналитики также выяснили, что 10% принявших участие в опросе пока не знают, придется ли им отвлекаться на работу в отпуске.
Сознательно не будут отключаться от дел 12% россиян, опасаясь выпасть из рабочего процесса. При этом 10% заявили о готовности потратить часть отпуска на то, чтобы закрыть задачи, на которые ранее не было времени.
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