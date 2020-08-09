Коломну и Зарайск объединили в маршрут новой экскурсии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Коломну и Зарайск объединили в рамках нового туристического маршрута, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.
Сообщается, что для гостей на маршруте подготовлена пятичасовая экскурсия. В частности, при посещении Зарайска туристы смогут осмотреть местный кремль. Он считается единственным маленьким боевым кремлем в стране, который сохранился полностью до наших дней.
Кроме того, туристам предложат пройтись по историческому центру и пешеходной зоне. Гости пройдутся по площади Революции, Торговых рядах, Красноармейской улице. Также туристы смогут посетить Ильинскую и Троицкую церкви. Зарайская часть маршрута завершается у водонапорной башни, которая была построена свыше 100 лет назад.
Сообщается, что на том месте расположена смотровая площадка. Она находится на высоте в 29 метров и является самой высокой точкой Зарайска.
"Отсюда открывается потрясающая панорама! Наряду с Зарайским кремлем сейчас это излюбленное место для посещений в нашем городе", – рассказала экскурсовод Юлия Трундаева, которую процитировала пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Там также сообщили, что впоследствии планируется создание туристических маршрутов в специализированные кластеры Московской области. Таким образом, туристы смогут побывать не только в крупных городах, но и в средних, которые представляют не меньший интерес.
В частности, в Подмосковье уже имеются два крупных кластера. Один из них, "Южный треугольник", включает в себя Коломну, Зарайск и Озеры. Также существует маргрут "Троицкий путь", расположенный на севере Москвы и включающий в себя Королев, Мураново, Хотьково, Абрамцево и Сергиев Посад.
Сообщается, что до конца 2020 года планируется построить еще несколько подобных маршрутов.
Ранее путешественник Вадим Бурлак посоветовал, куда можно отправиться в Подмосковье с целью отдыха. В частности, он порекомендовал отправиться в города, которые защищали Москву от нападений с 15 века и входили в Засечную черту. Он сообщил, что в этих городах сейчас активно реставрируют значимые архитектурные объекты.
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