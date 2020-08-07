В Минтрансе Подмосковья напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области накануне выходных дней призвало водителей строго соблюдать скоростной режим, быть внимательными в черте города и снижать скорость перед пешеходными переходами.
"Ежедневно по областным дорогам проезжает порядка 2,5 миллиона автомобилей. В выходные дни число автомобилей увеличивается за счет дачников. Основная причина возникновения ДТП – превышение скоростного режима", – отмечает пресс-служба ведомства.
Водителям мотоциклов и велосипедов необходимо соблюдать особую осторожность на дорогах при езде в населенных пунктах и обязательно использовать экипировку, отметили в министерстве.
Пешеходам также следует быть внимательными и переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. В темное время суток следует надевать световозвращатели.
Для контроля скоростного режима на дорогах в Подмосковье работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.
Ранее в министерстве сообщили, что между столицей и Подмосковьем осуществляется 130 тысяч автобусных рейсов в день. Их контролеры смотрят, как пассажиры и водители носят защитные маски, перчатки при поездках в общественном транспорте.
С 10 августа по 30 ноября ограничат движение транспорта на улице Теплый Стан от дома 6 до дома 17 из-за строительства метро. Ограничения введут на четырех полосах с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временной объездной дороги.
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