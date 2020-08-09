В столичном супермаркете подрались охранник и покупатель

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Охранник и посетитель подрались в супермаркете

Охранник и покупатель подрались в одном из супермаркетов сети "Дикси". Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Причины происшествия неизвестны. На видео сотрудник в оранжевой форме угрожает противнику неустановленным предметом в форме палки, а тот в ответ замахивается тележкой для продуктов. Разнимать мужчин стала неизвестная женщина.

Примечательно, что посетитель пришел в магазин без маски. Потенциально, причиной конфликта могло стать нарушение масочного режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев. При этом в городе уже оштрафовали и полностью (хотя и временно) закрыли несколько магазинов и кафе.

