Роспотребнадзор закрыл для купания пляж "Левобережный"

11:46
11:46
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пляж "Левобережный" временно закрыли для купания, сообщает Агентство "Москва".
В Роспотребнадзоре пояснили, что зону отдыха временно оградили до получения результатов исследования воды водоема. Когда поступят удовлетворительные результаты исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема для отдыха горожан, запрет сразу же снимут.
Отмечается, что в столице в течение всего летнего сезона контролируют зоны отдыха, в том числе следят за качеством и безопасностью воды водоемов в местах купания.
Ранее Управление Роспотребнадзора признало безопасными 34 зоны отдыха в Московской области. В список попали, в частности, зона отдыха пансионата "Пестово", карьер "Волкуша" в Лыткарино, река Коломенка, зона "Городские парки" на Иваньковском водохранилище, река Яхрома (ООО "Лига деятелей культуры и спорта", городской округ Дмитровский), озеро Большое во Фрязине и озеро Голубое в Луховицах.
До этого Роспотребнадзор принял в эксплуатацию семь московских зон отдыха с купанием. Открыты озеро Черное, озеро Мещерское, озеро Школьное, "Тропарево" (ЮЗАО), "Серебряный бор 2" (СЗАО), "Серебряный бор 3" (СЗАО) и "Пляж Левобережный" (САО). Вода там отвечает санитарным требованиям, также организован производственный контроль за безопасностью и заменен песок.
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