В Москве открыты семь зон отдыха с купанием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию семь московских зон отдыха с купанием, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Открыты следующие зоны: Озеро Черное, озеро Мещерское, Озеро Школьное, "Тропарево" (ЮЗАО), "Серебряный бор 2" (СЗАО), "Серебряный бор 3" (СЗАО) и "Пляж Левобережный" (САО).

Во всех обозначенных местах вода отвечает санитарным требованиям, организован производственный контроль за безопасностью. Также там заменили песок и защитили прилегающие территории от комаров. Все сотрудники прошли медицинские осмотры.

Ранее доктор медицинских наук и заслуженный врач России Исмаил Османов рассказал о мерах предосторожности при поездке на отдых у моря с маленькими детьми. По его словам, такой отпуск следует планировать не меньше чем на две недели, так как детям нужно больше времени на адаптацию. При этом не стоит давать ребенку купаться более 15 минут из-за риска переохлаждения.