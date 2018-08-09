Полки букшеринга появятся на стойках "Живое общение" в метро

Новые стойки "Живое общение" оборудуют сувенирной витриной и полками букшеринга. Об этом сообщила в интервью порталу Москва 24 заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

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Они появятся в этом году на десяти станциях: "Тургеневская", "Октябрьская" (кольцевая), "Павелецкая" (кольцевая), "Автозаводская", "Выставочная", "Парк Победы", "Кузнецкий мост", "Черкизовская", "Маяковская", "Хорошевская".

По ее словам, сотрудники стоек "Живое общение" смогут отвечать на любые вопросы пассажиров: о стоимости проезда, видах проездных билетов, как проехать куда-либо. Также они окажут содействие в перевозке маломобильных пассажиров.

"В новом дизайне стоек для работников предусмотрены более удобные рабочие места. Персонал уже набран", – рассказала Юлия Темникова, добавив, что на существующих стойках "Живое общение" сотрудники владеют английским, немецким, испанским и китайским языками.

Она также отметила, что во время чемпионата мира по футболу на действующих 13 информационных стойках сотрудники ежедневно (!) консультировали около 700 человек.

"Чаще всего задавали вопросы о том, как проехать из точки А в точку Б, но задавали и нестандартные вопросы, например: "Где спит Ленин?" или "Где находится станция с собачками", – подчеркнула замначальника метро.

После открытия новых стоек "Живое общение" пассажиры смогут приносить сюда прочитанные книги, оставлять и брать другие. Полочки букшеринга выделят корпоративным красным цветом Московского метрополитена. Собеседница портала Москва 24 отметила, что первая такая полка была установлена на станции "Пушкинская". Книгообмен в метро себя хорошо показал, поэтому его планируется развивать.