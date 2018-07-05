Гости ЧМ-2018 рассказали о самых красивых станциях столичного метро

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Гости чемпионата мира по футболу оценили красоту станций столичной подземки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По-мнению иностранцев, список самых красивых станций Московского метрополитена возглавляет "Комсомольская", далее
эстафету подхватывают "Маяковская" и "Парк Победы". Не менее интересны по версии гостей чемпионата станции "Таганская" и "Пушкинская".
Как рассказал, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, список подготовили французские архитекторы. Они приехали на чемпионат мира поболеть за свою сборную.
С помощью мобильного приложения "Метро Москвы" гости ЧМ-2018 изучили исторические справки о станциях и посетили каждую из них.
Ранее в столичном метро составили подборку самых популярных и необычных вопросов, которые задают футбольные болельщики консультантам на стойках "Живое общение".
Также в Московском метрополитене заработал аудиогид для туристов на русском, английском и китайском языках. Во время самостоятельных экскурсий иностранцы смогут поближе познакомиться с самыми красивыми станциями подземки и узнать историю их создания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: