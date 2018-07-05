Гости ЧМ-2018 рассказали о самых красивых станциях столичного метро

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Гости чемпионата мира по футболу оценили красоту станций столичной подземки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По-мнению иностранцев, список самых красивых станций Московского метрополитена возглавляет "Комсомольская", далее

эстафету подхватывают "Маяковская" и "Парк Победы". Не менее интересны по версии гостей чемпионата станции "Таганская" и "Пушкинская".

Как рассказал, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, список подготовили французские архитекторы. Они приехали на чемпионат мира поболеть за свою сборную.

С помощью мобильного приложения "Метро Москвы" гости ЧМ-2018 изучили исторические справки о станциях и посетили каждую из них.

Ранее в столичном метро составили подборку самых популярных и необычных вопросов, которые задают футбольные болельщики консультантам на стойках "Живое общение".

Также в Московском метрополитене заработал аудиогид для туристов на русском, английском и китайском языках. Во время самостоятельных экскурсий иностранцы смогут поближе познакомиться с самыми красивыми станциями подземки и узнать историю их создания.