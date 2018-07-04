Названы самые популярные вопросы иностранных болельщиков в метро

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
С начала ЧМ-2018 волонтеры Московского метрополитена помогли более чем 270 тысячам иностранных гостей. В метро составили подборку самых популярных и необычных вопросов, которые задают футбольные болельщики консультантам на стойках "Живое общение". Самым необычным вопросом иностранцев стало предложение выйти замуж, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Два самых популярных вопроса – "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?". Часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из социальных сетей", – рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, иностранцы также интересуются: "Где станция с собачками?", имея ввиду "Площадь Революции".
Самыми необычными вопросами, с которыми туристы обращались к сотрудникам метро, стали: "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня замуж?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".
Ежедневно более сотни волонтеров в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях метро, которые наиболее востребованы у болельщиков. Чаще всего гости столицы обращаются с вопросами на станциях "Площадь Революции" и "Пушкинская".
Отличить волонтера среди толпы можно по нагрудному значку, нарукавной повязке и яркой красной кепке. Также попросить помощи можно у сотрудников стоек "Живое общение", которые расположенны на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК.
Стойки "Живое общение" можно найти на станциях:
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