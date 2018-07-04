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Общество

4 июля, 10:17

Названы самые популярные вопросы иностранных болельщиков в метро

общество ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С начала ЧМ-2018 волонтеры Московского метрополитена помогли более чем 270 тысячам иностранных гостей. В метро составили подборку самых популярных и необычных вопросов, которые задают футбольные болельщики консультантам на стойках "Живое общение". Самым необычным вопросом иностранцев стало предложение выйти замуж, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Два самых популярных вопроса – "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?". Часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из социальных сетей", – рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, иностранцы также интересуются: "Где станция с собачками?", имея ввиду "Площадь Революции".

Самыми необычными вопросами, с которыми туристы обращались к сотрудникам метро, стали: "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня замуж?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".

Ежедневно более сотни волонтеров в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях метро, которые наиболее востребованы у болельщиков. Чаще всего гости столицы обращаются с вопросами на станциях "Площадь Революции" и "Пушкинская".

Отличить волонтера среди толпы можно по нагрудному значку, нарукавной повязке и яркой красной кепке. Также попросить помощи можно у сотрудников стоек "Живое общение", которые расположенны на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК.

Стойки "Живое общение" можно найти на станциях:

  • "Площадь Революции";
  • "Арбатская" Арбатско-Покровской линии;
  • "Киевская" Арбатско-Покровской линии;
  • "Павелецкая" Замоскворецкой линии;
  • "Пушкинская";
  • "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии;
  • "Комсомольская";
  • "Белорусская";
  • "Парк культуры" Кольцевой линии;
  • "Китай-город" Калужско-Рижской линии;
  • "Сретенский бульвар";
  • Кутузовская (МЦК);
  • Площадь Гагарина (МЦК);
  • Лужники (МЦК);
  • Деловой Центр (МЦК);
  • Шелепиха (МЦК).

Ранее в Московском метрополитене появилась услуга аудиогида для туристов на русском, английском и китайском языках. Во время самостоятельных экскурсий гости столицы смогут поближе познакомиться с самыми красивыми станциями метро и узнать историю их создания.

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