Станции метро и МЦК оборудуют дополнительными стойками "Живое общение"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Дополнительные стойки "Живое общение" установят в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Мы увеличим количество информационных стоек, где можно получить всю необходимую информацию, на 10 штук", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Латыпов также сообщил, что во время проведения чемпионата мира по футболу в столичном метро дежурили пять тысяч человек, в том числе 800 англоговорящих.
В настоящий момент стойки "Живое общение" находятся на 13 станциях метро.
Ранее сообщалось, что количество пассажиров метрополитена и МЦК увеличилось на 27 миллионов человек за последние полгода. С января 2018 года подземкой и МЦК воспользовались более 1 миллиарда 262 миллионов пассажиров.
Станция-рекордсмен по динамике пассажирооборота в метро – "Саларьево". За шесть месяцев ей воспользовались 5,8 миллиона человек. Также сильно увеличилось количество пассажиров на "Китай-Городе" и "Площади Революции".
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