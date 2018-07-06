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6 июля, 15:10

Более 1,3 миллиарда пассажиров воспользовались метро и МЦК за полгода

транспорт город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество пассажиров метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) увеличился на 27 миллионов человек за последние полгода, передает Агентство "Москва".

"Более 1 миллиарда 262 миллионов пассажиров спустились в подземку и воспользовались МЦК с января этого года. Согласно статистике, это на 27 миллионов человек больше, чем в прошлом году", – рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Станция-рекордсмен по динамике пассажирооборота в метро – "Саларьево". За шесть месяцев ей воспользовались 5,8 миллиона человек. Также сильно увеличилось количество пассажиров на "Китай-Городе" и "Площади Революции".

Открытие первого участка Большой кольцевой линии и появление новых пересадок позволило перераспределить пассажиропоток на многих станциях, к примеру, "Полежаевская" разгрузилась более чем на 600 тысяч человек.

Топ-5 наиболее востребованных станций метро – "Комсомольская" Кольцевой линии, "Выхино", "Щелковская", "Новогиреево" и "ВДНХ". Общее количество пассажиров на них составило 80 миллионов человек. Возглавила рейтинг станция "Комсомольская". Ей воспользовались более 20,2 миллионов пассажиров.

Ежегодно Московский метрополитен перевозит более 2,4 миллиарда пассажиров.

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