Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье, 9 июля, в Москве ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, воздух в Москве прогреется до 21–26 градусов тепла, в Подмосковье – до 23–25 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице не превысит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе погода в столице вернется к июньским показателям. По его словам, столбики термометров покажут 18–20 градусов тепла, что будет соответствовать погоде начала июня. Ночами будет около 10–15 градусов.



Погода в Москве с понедельника резко изменится