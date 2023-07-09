Врач предупредила о самых опасных последствиях храпа

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Храп является предшественником и первым проявлением синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), рассказала Москве 24 врач-кардиолог, терапевт Ольга Котолупова. Она добавила, что это тяжелое заболевание, способное провоцировать развитие опасных патологий.

По словам эксперта, у страдающего СОАС человека мышцы верхних дыхательных путей (мягкого неба и стенок глотки) во время сна не просто вибрируют, как при храпе, но и периодически полностью смыкаются. В результате происходит остановка дыхания. Уровень кислорода в артериальной крови падает, а углекислого газа – повышается.

Чтобы восстановить контроль над мускулатурой глотки и открыть дыхательные пути, мозгу приходится прерывать отдых и частично активироваться. Повторяться такой цикл может до 400–500 раз за ночь, отметила кардиолог.



Ольга Котолупова врач-кардиолог, терапевт Апноэ во время сна постепенно приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Могут развиться артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, ишемия, ночные нарушения ритма.

Кроме этого, СОАС может быть одной из причин развития сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома, ожирения. У мужчин регулярные остановки дыхания во сне могут привести к проблемам с эрекцией и даже к хронической импотенции, предупредила Котолупова.

Она также отметила, что СОАС связан и с другими опасными последствиями. "Грубая фрагментация сна приводит к тому, что человек днем постоянно хочет спать, он утомлен, концентрация внимания снижена. В результате увеличивается риск производственного травматизма и аварий на дорогах", – заключила врач.

Ранее заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента РФ Тамара Дворникова предупредила об опасных последствиях детского храпа. Он может стать причиной того, что ткани и органы детского организма будут недостаточно снабжаться кислородом, заключила врач.